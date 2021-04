Meglerhus nedgraderer Yara

ABG Sundal Collier nedgraderer Yara International fra en kjøpsanbefaling til hold. Det kommer frem i en oppdatering fra meglerhuset tirsdag.

Kursmålet blir samtidig hevet til 475 kroner pr. aksje.

Nedgraderingen kommer som en følge av at ABG mener ureaprisene vil bli korrigert betydelig ned de kommende ukene, siden vi begeer oss mot en periode hvor det vanligvis er sesongmessig svakere etterspørsel etter det som vanligvis er en periode med sterkere etterspørsel. I tillegg har også flere anlegg kommer tilbake i drift den seneste tiden, noe som også vil være med på øke tilbudet.

Videre sier meglerhuset at de ser på verdsettelsen som mindre attraktiv, og at de venter at nitrogenprisene vil falle mot sommeren.

Yara-aksjen blir handlet for rundt 444 kroner tirsdag formiddag.