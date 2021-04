Vard bygger tre skip til Dogger Bank

De tre servicefartøyene (SOV) skal bygges ved Vards verft Vard Vung Tau i Vietnam og er planlagt levert til North Star Renewables i 2023.

Et av skipene blir på 85 meter med plass til en besetning på 78 personer. De to andre blir 78 meter lange og vil kunne ta 60 personer.

Skipene vil blant annet bli utstyrt med hybride batteriløsninger . For å effektivisere logistikken vil de også få en høydejusterbar, bevegelseskompensert gangvei med heis, trinnløs gangvei til andre støttefartøyer og en 3D-kompensert kran for lastehåndtering.

– Fartøyenes miljøavtrykk og operabilitet, hybride batteriløsninger og forberedelse for karbonnøytral drift i fremtiden, har virkelig satt fart i utviklingen av denne typen spesialiserte fartøyer, sier Stian Ona i Vard Design i en pressemelding.

Får minst ti år på Dogger Bank

Skipene skal inn på ti-års kontrakter på Equinor-opererte Dogger Bank, som vil være verdens største offshore havvindpark når den står ferdig.

For North Star Renewables har kontraktene en samlet verdi på 270 millioner britiske pund.

– Arbeidet med å designe fartøyene for å oppfylle høyeste krav for funksjonalitet, komfort, sikkerhet og bærekraft har resultert i at vi sikret oss tildelingen av tre fartøyer på langtidskontrakter, noe som er et stort steg for North Star på vår ferd mot å bli en ledende aktør innen SOV-markedet, sier konsernsjef Matthew Gordon i North Star Renewables i en pressemelding.

Dekker 5 prosent av Storbritannia

Dogger Bank er eid av Equinor og SSE Renewables. Den bygges ut i tre faser, der Eni har en 20 prosent andel i de to første fasene.

Det er planlagt investeringer på 9 milliarder pund i forbindelse med utbyggingen, og parken vil ha en kapasitet på å produsere 3,6 MW strøm, noe som dekker 5 prosent av Storbritannias energibehov.