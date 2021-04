Får 21 mill. til vindkonsept: – Kan bli en gamechanger

Nekkar har fått innvilget innovasjonstilskudd på 21 millioner kroner fra Innovasjon Norge, opplyser selskapet onsdag.

– KAN BLI EN GAMECHANGER: Nekkar-direktør Mette Harv om SkyWalker-konseptet. Foto: NEKKAR

Midlene skal brukes på videreutvikling av en installasjonsteknologi for vindturbiner kalt «SkyWalker», som ifølge Nekkar skal kunne redusere kostnadene og miljøfotavtrykket betydelig.

Selskapet omtaler selv teknologien som en «disruptiv installasjonsløsning».

I løsningen benyttes såkalt aktiv hivkompensering fra offshore løftesystemer i kombinasjon med digitale løsninger som muliggjør fjernstyrte og automatiserte operasjoner, forklares det. Designen og teknologien skal gjøre det mulig med kontrollerte løft som kan kjøre tyngre last og nå større høyder enn dagens kranløsninger. Dessuten utvikles SkyWalker som et nullutslippssystem.

– Kalkylene våre viser at SkyWalker kan gi en betydelig reduksjon i tidsbruk, kostnader og miljøfotavtrykket som man vanligvis har med installasjon av vindturbiner, sier Nekkar-sjef Preben Liltved i meldingen.

MILLIONSTØTTE: Til SkyWalker-konseptet. Illustrasjon: Nekkar

– Gamechanger

I utviklingen av SkyWalker samarbeider Nekkar med Fred. Olsen Renewables og en ikke-navngitt, stor vindturbinprodusent, samt med aktører innen akademia.

– Samarbeidet med vindturbinprodusenten og Fred. Olsen Renewables sørger for at utviklingsarbeidet gjøres i tråd med behovene til verdikjeden i vindkraftnæringen, sier Nekkars Renewables-direktør, Mette Harv.

– Vi tror at SkyWalker har potensialet til å bli en såkalt «gamechanger» for den globale vindkraftnæringen. Vi er takknemlige for at Innovasjon Norge og samarbeidspartnerne våre deler dette synet, sier Harv.