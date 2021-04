«A-» til Kongsberg Gruppen

Nordic Credit Rating har tildelt Kongsberg Gruppen en langsiktig førstegangs utstederrating på «A-» med «stabile utsikter». Det opplyser selskapet i en melding onsdag.

– Rangeringen gjenspeiler Kongsberg Gruppens ledende posisjon i nisjemarkeder, sterk kontantposisjon og kontantstrøm samt lav giring, skriver Nordic Credit Rating i rapporten.

Begrenses av maritim sektor

Det som trekker ned er sykliske svakheter i selskapets shipping- og oljeservicevirksomhet, størrelsen til KOG sammenlignet med konkurrentene og marginene som er litt lavere enn de store konkurrentene til Kongsberg Gruppen, spesielt i den maritime sektoren.

De stabile utsiktene fra ratingbyrået gjenspeiler deres forventning om at de negative effektene fra pandemien vil avta i løpet av året, noe som vil føre til bedre markedsforhold for det maritime segmentet. Nordic Credit Rating sier at de også forventer at utgiftene til forsvar vil holde seg på høye nivåer og at etterspørselen etter Kongsberg Gruppens løsninger vil fortsatt være sterk.