Nordea Markets hever kursmålet – anbefaler kjøp

Nordea Markets hever kursmålet på Bewi fra 25 til 30 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

«Når Bewi fortsetter å levere i tråd med forventninger ser vi økt verdi ettersom usikkerheten rundt inntjeningen er avtagende», skriver meglerhuset.

Basert på det nye kursmålet handles Bewi-aksjen til en P/E på 15 ganger 2022-estimater, med en selskapsverdi (EV) mot ebitda på 8,4 ganger for samme periode.

For en måned siden ble det klart at Bewi skal bygge en ny emballasjefabrikk på Jøsnøya på Hitra, som blir selskapets mest moderne og effektive fabrikk for produksjon av fiskekasser. I tillegg skal det kunne produseres gjenbrukskasser og gjenbrukspaller.

Fabrikken vil også være en lager- og logistikkhub for konsernets leveranse av andre typer emballasjeprodukter til oppdrettsindustrien

Onsdag sluttet Bewi-aksjen på 26,50 kroner. For at det nye kursmålet skal innfris må aksjen stige 13 prosent.