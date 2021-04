Tomra vinner stor pantekontrakt

Industriselskapet Tomra har vunnet et anbud i Latvia for retur av flasker og bokser fra februar 2022. En forhandlingsperiode følger med kontrakten som skal signeres innen 1. juli i år, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Anbudet innebærer at Tomra skal levere rundt 800 automatiserte innsamlingssteder, som kombinerer 625 automater innendørs og 175 automater utendørs.

Automatene vil eies og vedlikeholdes av Tomra og de vil bli betalt for bruken basert på reuturvolumet. Det sentrale systemet for resirkulering i Latvia (DRS) vil begynne 1. februar 2022 med en panteverdi på 0,10 euro og systemet inkluderer retur av bokser, plast- og glassflasker.

Det nye resirkuleringsprogrammet gjør at Latvia føyer seg inn i rekken med de andre baltiske statene, Estland og Litauen, med å tilby panteløsninger. DRS er også startet opp for å nå EU-målene for bruk av engangsplast, som blant annet innebærer å samle inn 90 prosent av alle gjenbrukbare flasker innen 2029.