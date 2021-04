Meglerhus trekker kjøpsanbefalingen – navngir tre alternative favoritter

Berenberg nedgraderer Yara til hold fra kjøp, og øker kursmålet til 465 kroner pr. aksje fra 420 kroner, ifølge TDN Direkt.

Det tyske meglerhuset skriver at gjødselindustrien opplever nesten helt ideelle utsikter for inneværende år. Det mener også at etterspørselen bør forbli sterk utover våren «ettersom avlingsprisene nærmer seg tidligere rekordnivåer samtidig som tilbudet fortsatt er begrenset som følge av pandemien».

«Likevel har det ikke tatt lang tid før sektoren over midsykliske nivåer og vi tror det meste av de enkle pengene er tjent», skriver det Hamburg-baserte meglerhuset.

Tre favoritter

Berenberg er i gjennomsnitt fem prosent over konsensus for EBITDA-estimater i sektoren i 2021, og mener de fundamentalene forholdene innen nitrogen spesielt vil holde seg til tross for at tilbudet tar seg opp.

«Vi ønsker imidlertid ikke å bli revet med, og ser på exit-multipler, ettersom langsiktige vekstrater i sektoren er nær null etter vårt syn», heter det i rapporten.

Meglerhuset mener rabatten til Yara på 30 prosent mot CF Industries på selskapsverdi (EV) mot EBITDA er noe streng, men fair, ettersom aksjen er dyr på andre måltall med en fri kontantstrømavkastning på rundt seks prosent.

Meglerhuset foretrekker OCI, Nutrien og Mosaic i gjødselsektoren.