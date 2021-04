– Vi bør stå for en tredjedel av verdens produksjon

Den globale mangelen av halvledere har nådd president Joe Bidens skrivepult i Det hvite hus. På mandag ble det avholdt et virituelt møte med Biden, i tillegg til flere store produsenter, for å diskutere hvilke grep som burde tas.

I forkant av møtet kom Intel-sjefen Pat Gelsinger med en klar oppfordring til CNBCs «TechCheck» om hvor USA bør legge lista angående produksjonsmålet.

«Jeg mener at vi bør sette et hårete mål om at vi skal ta tilbake en tredjedel av produksjonen på amerikansk jord til amerikanske selskaper», uttalte konsernsjefen.

Gelsinger sa også at USA står for rundt 12 prosent av produksjonen av halvledere, mens de beste og største fabrikkene befinner seg i Taiwan og Sør-Korea. Det har ført til at amerikanske tjenestemenn har begynt å presse på for å øke produksjonen på amerikansk jord, blant annet som et forsvar mot geopolitiske spenninger. Det kan i verste fall svekke tilgjengeligheten fra utlandet.

Et av Intels grep på grunn av mangelen var at det tidligere i år annonserte at det skal investere 20 milliarder dollar i nye halvlederfabrikker i Arizona. Intel har også planer om å bli et såkalt støperi, som vil si et selskap som produserer andre selskapers halvledere for dem.

Produksjon og forskning

I tillegg til Intel deltok også Alphabet, Ford, AT&T, Taiwans TSMC og Sør-Koreas Samsung på møtet. De to siste er de største støperibedriftene og kontrollerer mer enn 70 prosent av markedet, ifølge Trendforce.

Gelsinger mener at de amerikanske bedriftene kan lære av de største og ikke bare fokusere på produksjon, men også forskning og utvikling.

«Vi ønsker å ha eierskap til teknologien, ikke bare produksjonen. Det er viktig med kontroll og innflytelse», uttalte Intel-sjefen.

I infrastrukturplanen til Biden er 50 milliarder dollar øremerket til den amerikanske halvlederindustrien, og i februar bestilte Det hvite hus også en gjennomgang av amerikanske forsyningskjeder for flere kjerneprodukter, inkludert halvledere.