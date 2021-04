Flertall for å forsere bygging av skip

Maritimt Forum er godt tilfreds med arbeidet næringskomiteen har nedlagt i sin innstilling til den maritime stortingsmeldingen.

– Innstillingen viser at det er flertall for en mer aktiv maritim politikk, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan. Han er glad for at komiteen har konkretisert mange av ambisjonene.

Organisasjonen har siden pandemiutbruddet tatt til orde for at staten bør forsere bygging av statlige skip for å bevare kompetanse og sikre sysselsettingen ved norske verft.

Dette er næringskomiteen enig i. Komiteens medlemmer fra Ap, Sp og SV viser også til at det må komme en utredning av sjøforsvarets fartøysstruktur.

– Bygging av standardiserte fartøyer til forsvaret vil være en viktig vitamininnsprøytning både i verfts- og utstyrsindustrien, sier Engan.

– Når sjøforforsvaret i tillegg får tilført nye og sterke kapasiteter, er dette et tiltak som har mye for seg. Nå forventer vi at det kommer på plass en ramme for dette, senest i statsbudsjettet for 2022, sier han.

Vil resirkulere

Det er flertall i næringskomiteen for å styrke tilskuddsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk, få på plass en ordning for resirkulering av offshoreskip og -rigger og opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser.

Likeledes er det flertall for i større grad å plassere offentlige oppdrag ved norske verft. Samtidig ber komiteen om at staten må bidra mer til lav- og nullutslippsteknologi ved anskaffelser av ferger og hurtigbåter.

Komiteen er også tydelig på at havvind og grønn skipsfart må bli satsningsområder. Innstillingen fra næringskomiteen behandles i Stortinget i neste uke.