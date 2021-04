Tre meglerhus sier selg – om en uke kommer tallene

Fredag 23. april presenterer Tomra sine kvartalstall. Det er ventet at selskapet vil legge frem en EBITA på 224 millioner kroner for første kvartal 2021, sammenlignet med en EBITA på 228 millioner kroner i samme periode året før. Det fremgår av estimater Infront har innhentet for TDN Direkt fra syv meglerhus.

Tallknuserne venter i snitt at Tomra vil omsette for 2,26 milliarder kroner, ned fra 2,30 milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt ventes å ende på 155 millioner kroner, opp fra et negativt resultat før skatt på 34 millioner kroner i første kvartal 2020.

Tre analytikere sier selg

Kun en av analytikerne som var med i undersøkelsen anbefaler kjøp av aksjen. Tre analytikere anbefaler hold mens tre analytikere anbefaler salg. Gjennomsnittlig kursmål er ifølge TDN Direkt på 348 kroner, varierende fra 240 til 425 kroner.

Fredag omsettes aksjen for 407,70 kroner, opp 1,7 prosent.

Følgende meglerhus var med i undersøkelsen: ABG Sundal Collier, Arctic Securities, Carnegie, Handelsbanken Capital Markets, Kepler Cheuvreux, Pareto Securities og SEB Equities.

Latvia

For en uke siden ble det kjent at Tomra har vunnet et anbud i Latvia for retur av flasker og bokser fra februar 2022. En forhandlingsperiode følger med kontrakten som skal signeres innen 1. juli i år, ifølge en børsmelding fra selskapet.

Anbudet innebærer at Tomra skal levere rundt 800 automatiserte innsamlingssteder, som kombinerer 625 automater innendørs og 175 automater utendørs.