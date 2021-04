Batteriprodusent anklages for å lure investorene

Den kommende batteriprodusenten Quantumscape påstår å ha et av markedets beste litiumsbatterier. Ifølge QuantumScape skal selskapets batterier kunne lade opp 80 prosent av kapasiteten på 15 minutter. I tillegg vil ikke batteriet være brannfarlig og har dobbelt så høy energitetthet som avanserte komesersielle litiumbatterier.

Nå blir selskapet anklaget av short-selger Scorpion Capital for å lure investorene, ifølge Barron's. I en rapport på 188 sider viser Scorpion Capital til intervjuer med tidligere ansatte og eksperter på batterier.

I en Twitter-melding torsdag kveld svarte Quantumscape på anklagelsen og betrygger investorer om at det de har kommunisert er bekreftet gjennom data. De anklager også Scorpion Capital for «pump and dump».

Torsdag stupte aksjen 12,2 prosent, mens den falt ytterligere 2,4 prosent fredag inkludert etterhandelen.

Quantumscape ble etablert i 2010 og Bill Gates var tidlig inne på eiersiden. Volkswagen eier i dag i overkant av 30 prosent av selskapet og har investert til sammen 300 millioner dollar, hvorav mesteparten er investert i 2020. Bilprodusenten kom først inn på eiersiden i 2012.

I tillegg til å være en av hovedaksjonærene skal Volkswagen fungere som en partner i et joint venture. Målet er å akselerere utviklingen av batteriteknologi og deretter produsere det i komersiell skala. Selskapet estimerer en omsetning på 6,4 milliarder dollar og et driftsresultat på 1,6 milliarder dollar innen 2028.