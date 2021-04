Fem meglerhus har hevet børskjempens kursmål på én uke

Yara International får kursmålet sitt jekket opp med 25 kroner av DNB Markets – fra 475 til 500 kroner pr. aksje. Samtidig som meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen. Det kommer frem i en analyse mandag.

DNB venter at Yara vil få et sterkt førstekvartal på grunn av høye gjødselprisen, og et enda sterkere andre kvartal.

Dette er imidlertid ikke den eneste endringen et meglerhus har gjort med Yara den seneste tiden. For dagens Yara-hevelse kommer bare noen dager etter at meglersjef Kristian Berg i Christiania Securities hadde Yara som ett av fem selskaper han anbefalte.

På fredag hevet for så vidt både Credit Suisse og Carnegie kursmålene sine for gjødselprodusenten. Credit Suisse fra 350 til 360 kroner, med en gjentatt «underperform»-anbefaling, mens Carnegie høynet fra 475 til 490 kroner, og gjentok kjøpsanbefalingen.

Den sveitsiske storbanken UBS har også en kjøpsanbefaling på Yara, og hevet på onsdag forrige uke kursmålet fra 450 kroner til 465 kroner pr. aksje. Et kursmål Berenberg også er helt enig i, etter at de for en knapp uke siden hevet kursmålet til 465 kroner fra 420 kroner pr. aksje, samtidig som de nedgraderte Yara til hold fra en kjøpsanbefaling.