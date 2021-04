ABG Sundal Collier skrur opp kursmålet på Kongsberg Gruppen til 250 fra tidligere 210 kroner. I tillegg opprettholdes en kjøpsanbefaling, ifølge en analyse fra meglerhuset søndag kveld, melder TDN Direkt.

Kongsberg Gruppen-aksjen er opp 18 prosent i år, til 208 kroner. Meglerhuset ser dermed en oppside på 20 prosent.

I analysen fremgår det at ABG oppjusterer estimatene for 2022-2023 basert på høyere vekstforventninger fra Maritime-sektoren. «Vi tror KOG har blitt holdt tilbake av det svake vekstmomentumet i Maritime, men denne eksponeringen ser nå ut til å skifte fra en svakhet til en styrke for Kongsberg Gruppen etter vårt syn», skriver meglerhuset.

Pareto uenige

Meglerhuset Pareto Securities deler ikke kjøpsanbefalingen til ABG og nedjusterte i forrige uke anbefalingen fra kjøp til hold.

Samtidig gjentok det kursmålet på 225 kroner, som gjenspeiler en oppside på 8,2 prosent.

«Mens det ventes en ordreinngang på 5,0 milliarder, gir det en book-to-bill på 0,9 ganger. Imidlertid, med en ordrebok på 36 milliarder kroner, har vi 92-93 prosent dekning for 2021 og risikoen bør derfor være moderat», skrev meglerhuset.