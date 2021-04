– Markedet er villige til å betale for ESG-profilen

DNB Markets hever kursmålet på Borregaard-aksjen til 185 kroner, fra 165, men fastholder en hold-anbefaling, ifølge en analyse mandag kveld, melder TDN Direkt.

Industriaksjen har steget 27,93 prosent i år og står i 181,4 kroner.

Meglerhuset mener at Borregaard vil rapportere en EBITDA for første kvartal på 284 millioner kroner, som tilsvarer et lite oppsving på årsbasis, drevet at økte bidrag fra BioSolutions-sektoren. Samtidig venter DNB Markets at de stengte fabrikkene i Spania og Sør-Afrika vil føre til et noe lavere volum i 2021.

«Vi anerkjenner markedets vilje til å betale for Borregaards ESG-profil, med en relativt høy 2022e P/E på 27x, og vi har derfor hevet vårt kursmål til 185 kroner aksjen (165) for å gjenspeile lavere CoE for et sterkt ESG-navn», skriver DNB Markets i analysen.

I motsetning til DNB Markets nedgraderte SEB nylig anbefalingen på Borregaard-aksjen til salg, med et uendret kursmål på 165 kroner.

«Som følge av den sterke aksjekursutviklingen finner vi risk/rewarden til å være mindre attraktiv og nedgraderer til selg med et uendret kursmål på 165 kroner Borregaard-aksjen», skrev SEB i analysen.