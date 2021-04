Gruveselskap skal overvåke laksen

Nordic Mining har startet et overvåkningsprogram for laksesmolt i elver som renner ut i Førdefjorden, går det frem av en børsmelding.

Selskapet har fått installert avansert overvåkningsutstyr langs elvene, og programmet vil omfatte sesongene 2021 og 2022. Målet er å sikre seg et best mulig informasjonsgrunnlag i forkant av oppstart av gruvedrift på Engebøfjellet.

– Dette er første del av et program for å overvåke at driften vil være i god harmoni med omgivelsene, sier projektleder Kenneth Nakken Angedal i en kommentar.

Produksjonen av rutil og granat på Engebøfjellet skal etter planen starte i 2024.