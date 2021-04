Norne Securities-analytiker går fra kjøp til selg

Norne Securities' analytiker Tomas Skeivys kutter ifølge en fersk oppdatering anbefalingen på Yara fra kjøp til selg.

Kursmålet settes til 430 kroner, en nedgang fra 1,2 prosent fra forrige kursmål.

Fem hevet

Fem meglerhus har hevet den norske gjødselprodusentens kursmål på én uke. Fire av meglerhusene anbefaler kjøp.

Av DNB Markets fikk Yara ifølge en analyse mandag kursmålet sitt jekket opp med 25 kroner – fra 475 til 500 kroner pr. aksje. Samtidig gjentar meglerhuset kjøpsanbefalingen.

DNB venter at Yara vil få et sterkt førstekvartal på grunn av høye gjødselprisen, og et enda sterkere andre kvartal.