SpareBank 1 Markets mener du kan doble pengene dine

I en oppdatering tirsdag beskriver SpareBank 1 Markets Norske Skog som en oppkjøpskandidat. Ifølge TDN Direkt mener tallknuserne at aksjekursen kan dobles i et normalisert avispapirmarked.

SpareBank 1 Markets ser spesielt på Stora Enso som en mulig kjøper av Norske Skog. Ifølge TDN Direkt argumenterer analytikerne for at Stora Ensos strategi passer godt sammen med Norske Skogs, ettersom Stora vurderer investering i konsumentpapp og har fokus på byggeløsninger og biomaterialer.

Samtidig understrekes det at et oppkjøp av Norske Skog vil være relativt lite for Stora Enso.

Basert på estimatene fra SpareBank 1 Markets kan Norske Skog-kursen stige til 80 kroner. Ifølge TDN Direkt opererer meglerhuset med et kursmål på 50 kroner.

Tirsdag omsettes aksjen for 36,40 kroner, opp 1,4 prosent.

Carnegie skal ifølge TDN Direkt ha oppjustert sitt kursmål på Norske Skog-aksjen fra 45 til 47 på forventningene om at høyere avis- og magasinpapirpriser er rett rundt hjørnet.