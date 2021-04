Allierer seg med Sumitomo

Corvus Energy har inngått en samarbeidsavtale med Sumitomo Corporation. Et nytt joint venture-selskap, Sumisho Corvus Energy Co., skal håndtere markedsføring, salg og service for Corvus Energys batteri- og brenselcellesystemer i det asiatiske markedet.

Sumisho Corvus Energy Co. vil ha en kapital på 100 millioner yen og eies 50/50 av Sumitomo og Corvus. Selskapet får base i Tokyo og sikter seg inn på å betjene skipsfarten med nullutslippsløsninger som vil være avgjørende for å redusere miljøpåvirkningen av CO2, NOx, SOx og partikler.

Corvus har allerede signert den første store ordren i Japan for leveranse av batterisystemer til en hel-elektrisk tankbåt som er under bygging for rederiet Asahi Tanker.

I Toyota-samarbeid

Nylig offentliggjorde Corvus planer om å starte utvikling og produksjon av maritime hydrogenbrenselcellesystemer med Toyota som partner og leverandør av masseprodusert brenselcelleteknologi.

Siktemålet er å utvikle og produsere modulariserte og kostnadseffektive brenselcellesystemer for skipsfarten internasjonalt. Planen er å installere det første brenselcellesystemet ombord i et fartøy i 2023, og at produktet skal være maritimt sertifisert og kommersielt tilgjengelig fra 2024.

Dette prosjektet har fått 54 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Produksjonen, som skal foregå ved Corvus' fabrikkanlegg på Midtun i Bergen, blir den første i sitt slag i Norge.