Analytikere estimerer nær dobling på Hydro-bunnlinjen

Norsk Hydro kommer med sine tall for første kvartal tirsdag neste uke. Av en sammenstilling aluminiumsgiganten har presentert selv i dag, fremgår det at analytikerne i snitt venter et underliggende resultat før skatt på 3.028 millioner kroner. Estimatene varierer mellom 2.344 og 5.451 millioner.

Konsensus for underliggende resultat etter skatt er 2.002 millioner kroner, mens forventningen for inntjeningen pr. aksje ligger på 0,98 kroner. I første kvartal i fjor var underliggende nettoresultat 1.151 millioner, og underliggende inntjening pr. aksje 0,55 kroner.

Justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (ebitda) ventes til 4.814 millioner kroner. Her varierer estimatene fra 3.162 til 5.317 millioner. For ett år siden var Hydros underliggende ebitda 4.403 millioner.

Konsensus for inntektene er på 35.506 millioner. Her er laveste estimat 30.586 millioner og høyeste 40.804 millioner. I første kvartal 2020 var inntektene på 38.124 millioner.

DNB nedjusterte anbefaling

Konsensusestimatene som er sluppet onsdag, er basert på tall fra 14 meglerhus.

Ett av disse er DNB Markets, som venter det beste driftsresultatet siden slutten av 2017, på grunn av høye aluminiumspriser. Meglerhuset har imidlertid nedjustert anbefalingen fra kjøp til hold, samt senket kursmålet med noen kroner, forut for kvartalstallsoffentliggjøringen.

Konsensus for Hydros realiserte aluminiumspris i første kvartal ligger på 2.023 dollar pr. tonn ekskludert premie, og 2.271 dollar pr. tonn med alt inkludert. Det ventes at Hydro vil rapportere om en aluminiumsproduksjon på 541.000 tonn og et totalt primærmetallsalg på 565.000 tonn, ifølge TDN Direkt.