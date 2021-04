Norsk Hydro kommer med sine tall for første kvartal tirsdag neste uke. Norne Securities tilhører optimistene og hever ifølge TDN Direkt kursmålet til 61 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas. Samtidig velger tallknuserne i Carnegie å nedgradere aksjen fra kjøp til salg mens kursmålet på 50 kroner opprettholdes.

Torsdag formiddag omsettes Hydro-aksjen for 55 kroner, opp 1,4 prosent.

Kjøp

Norne skriver i sin analyse at de øker kursmålet med bakgrunn i sterke LME-aluminiumpriser som vil støtte Hydros inntjening fremover. Ifølge TDN Direkt beskriver analytikeren multiplene som attraktive, samtidig som initiativer innen fornybar, batteri og resirkulering kan lede til en multippelekspansjon i tiden fremover.

Selg

Carnegie understreker at Hydro-kursen har beveget seg i tandem med aluminiumsprisen og resten av metallmarkedet. Analytikeren mener ifølge TDN Direkt at deler av økningen i aluminiumsprisene er litt overdrevet. I tillegg vises det til at aksjen prises til en pris/bok på rundt 1,5, som er nær all-time-high.

«I vår verdivurdering har vi brukt en selskapsverdi/ebitda på 5,3 i våre 2021-2023 estimater og trukket fra 3 kroner aksjen i fremtidige nedskrivninger etc. Dette gir oss et kursmål på 50 kroner, som indikerer en salgsanbefaling», skriver Carnegie.

Kvartalstall

Av en sammenstilling aluminiumsgiganten selv presenterte denne uken, fremgår det at analytikerne i snitt venter et underliggende resultat før skatt på 3.028 millioner kroner. Estimatene varierer mellom 2.344 og 5.451 millioner.

Konsensus for inntektene er på 35.506 millioner. Her er laveste estimat på 30.586 millioner mens høyeste estimat er på 40.804 millioner.