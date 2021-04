To meglerhus hever kursmålet etter fredagens nyheter

ABG Sundal Collier hever kursmålet på Norske Skog fra 37 til 42 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Tallknuserne mener konverteringen fra papir til emballasje kan være svært lukrativt med en dobling av marginer og kapasitet samtidig som investeringsnivåene omtales som fornuftige. Samtidig understreker meglerhuset at det er en risiko for at gjelden vil øke betydelig, og at vi må vente til 2024-2025 for å se hvor mye høyere EBITDA faktisk vil bli.

Samtidig velger DNB Markets å jekke opp kursmålet på Norske Skog fra 40 til 44 kroner. Også her blir kjøpsanbefalingen gjentatt.

Ifølge TDN Direkt skriver DNB Markets i en oppdatering at Norske Skogs salgstall i førstekvartal var på linje med konsensus, men at EBITDA-marginen var overraskende bra gitt de rekordlave papirprisene i Europa.

SpareBank 1 Markets anbefaler kjøp

I en oppdatering for en uke siden beskrev SpareBank 1 Markets Norske Skog som en oppkjøpskandidat og hevdet ifølge TDN Direkt at aksjekursen kan dobles i et normalisert avispapirmarked.

SpareBank 1 Markets ser spesielt på Stora Enso som en mulig kjøper av Norske Skog.

Kvartalstall

Fredag i forrige uke presenterte Norske Skog sine kvartalstall. Av totale inntekter på drøye 2,2 milliarder kroner i første kvartal fikk selskapet et resultat før skatt på 205 millioner.

– Selv om coronarestriksjonene fortsatt har en negativ innvirkning på virksomheten, er vi forsiktig optimister med tanke på fremtiden, uttalte konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog da kvartalstallene ble kjent.

Aksjen ble sist omsatt for 37,70 kroner.