Meglerhus øyner utbytte og mer til

Yaras resultater i første kvartal kom fredag inn noe under konsensus, men 586 millioner dollar i EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger) var likevel litt over de 577 millioner dollarene DNB Markets hadde sett for seg.

«I første rekke ser det ut til at oppnådde priser kom inn noe lavere enn ventet, men enkelte kostnadselementer lå også i overkant av våre estimater. Volumet var samtidig høyere enn vi ventet», skriver meglerhuset i mandagens aksjerapport.

I etterkant av rapporten har DNB Markets imidlertid tatt ned estimatene for resultat pr. aksje med 2-3 prosent for 2022-23.

– Attraktivt priset

«Basert på selskapets gjeldsgrad og kommunikasjon venter vi en direkteavkastning på 6 prosent i form av utbetalt utbytte fremover, og ser i tillegg potensielle tilbakekjøp løfte samlet avkastning for aksjonærene opp mot 10 prosent», fortsetter meglerhuset.

YARA-ANALYTIKER: Niclas Gehin i DNB Markets. Foto: Iván Kverme

«Etter vårt syn er en estimert EV/EBITDA på 6x (EV = enterprise value = egenkapital pluss netto rentebærende gjeld, red. anm.) basert på 2022-estimatene attraktivt», heter det videre.

DNB Markets gjentar derfor sin kjøpsanbefaling med kursmål 500 kroner.

BNP Paribas nedgraderer

Exane BNP Paribas-analytiker Rikin Patel ser det ikke helt på samme måten, og reagerer på fredagens kvartalsrapport med å nedgradere Yara fra «nøytral» til «underperform». Kursmålet settes til 373 kroner.

Yara faller tilbake til 424,10 kroner i tidlig handel på Oslo Børs mandag. Fra dette nivået øyner DNB Markets en oppside i aksjen på 17-18 prosent fra dagens nivåer, mens Exane BNP Paribas ser en nedside på rundt 12 prosent.