To meglerhus er uenige om veien videre for industriaksje

Meglerhusene Kepler Cheuvreux og Danske Bank er uenige om veien videre for Tomra-aksjen. Førstnevnte nedgraderer til en holdanbefaling med et uendret kursmål på 425 kroner, mens Danske Bank jekker opp kursmålet til 471 kroner, fra 454, og gjentar en kjøpsanbefaling, melder TDN Direkt.

Kepler Cheuvreux ser dermed en oppside på 4,7 prosent med dagens kurs på 406 kroner, mens Danske Bank ser en oppside på 16 prosent med kursmålet på 471 kroner.

Bakgrunnen for Keplers mer moderate syn er den sterke kursutviklingen, men meglerhuset påpeker at det finnes mange spennende muligheter som kan drive veksten fremover. Latvia, Nederland, Slovakia og Skottland blir fremhevet i analysen.

«Vi mener at det er for tidlig å prissette andre muligheter og de ovennevnte mulighetene er allerede priset inn», skriver meglerhuset.

Danske Bank har dermed et mer positivt syn på Tomra-aksjen og mener at selskapet leverte et sterkt kvartal, der forbedret momentum i ordreinngangen i Sorting var høydepunktet.

«Dette forbedrer utsiktene for ramp-upen i divisjonen, og er sannsynlig å trigge positive estimatjusteringer», skriver meglerhuset. Det understreker at de er oppmuntret av å se ordreboken i sorting få momentum igjen, ifølge TDN.

Rekordstor ordrebok

På fredag la Tomra frem tallene for første kvartal, og selskapet kunne skilte med en rekordstor ordrebok. Rekorden ble satt etter att ordreinngangen steg med 17 prosent i årets tre første måneder.

«Vi er fremdeles i pandemier, men det er forbløffende hvor godt det går. Tomra er godt posisjoner for å være en sterk partner in den sirkulære økonomiløsninger», sa Stefan Ranstrand, konsernsjef i Tomra i en børsmelding.

Aksjen reagerte svært positivt på kvartalstallene og gjorde et hopp fra 406,5 kroner til 424 kroner rett etter børsåpning fredag. Gleden ble kortvarig for investorene og aksjen stengte til drøyt 413 kroner fredag. Mandag fortsetter nedgangen og aksjen er ned rundt to prosent til 406 kroner.