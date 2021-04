Norsk Hydro med rekordresultat

(Saken oppdateres.)

Norsk Hydro rapporterer et rekordresultat som følge av høyere råvarepriser, og de mer enn veier opp for valutaeffektene. Det underliggende driftsresultatet (justert EBITDA) økes fra fjerde kvartal, da det endte på 3.403 millioner kroner, til 5.182 millioner kroner.

På forhånd ventet analytikerne at Norsk Hydro ville legge frem et underliggende resultat på 3.097 millioner kroner, viser estimater Infront har innhentet før kvartalsrapporten. Det skal riktignok sammenlignes med inntjeningen for det justerte EBIT-resultatet, som endte på 3.559 millioner kroner. Blant de ni analytikerne er det mest optimistiske anslaget for resultatet på 3.508 millioner kroner.

Det gjennomsnittlige estimatet for inntektene var på drøyt 33 milliarder kroner, som i all hovedsak skyldes de høye aluminiumsprisene.

Nettoinntjeningen endte videre på 1.880 millioner kroner i kvartalet, som i første kvartal i fjor ble negativt på 1.743 millioner kroner. Selv om gjelden øker noe til 9 milliarder kroner, bygger selskapet nå en kontantbeholdning. Ledelsen selv fremhever at den har 15 milliarder kroner på bok, i tillegg til 2,5 milliarder kroner i bankfasiliteter og 0,5 milliarder i fond.