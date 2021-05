DNB lar seg ikke imponere av rekordkvartal

I går like etter børsen stengte sendte Elkem ut flere børsmeldinger om både milliardemisjon og rapport for første kvartal.

Emisjonen på 1,9 milliarder kroner sørger for en økning i antall aksjer på nær 10 prosent, gjennom utstedelse av 56,5 millioner nye aksjer til kurs 33,50 kroner.

Selskapet henter penger hovedsakelig for å finansiere det planlagte utvidelsesprosjektet i Xinghou, verdsatt til 3,8 milliarder kroner.

Kvartalsrapporten selskapet leverte var også av det sterke slaget. EBITDA endte høyere enn på tre år og resultat etter skatt ble doblet med 2,6 ganger sammenlignet med fjoråret. Omsetningen på 7,2 milliarder slo også konsensusestimatene på 6,8 milliarder.

Verken investorene eller DNB Markets er imidlertid imponert. Aksjen falt over 7 prosent fra start tirsdag, men har hentet inn noe av fallet og er i skrivende stund ned 4,3 prosent.

DNB Markets oppdaterer investorene i sin morgenrapport tirsdag og kommenterer at «omsetningen for kvartalet [slo] vårt estimat på like under NOK 6.8 mrd.».

Driftsresultatet slo også DNBs estimater med 140 millioner og endte på 743 millioner mot DNBs estimerte 605 millioner og konsensus på 574 millioner.

DNB hever estimert inntjening for 2022-2023 med 7 prosent, men kommenterer at «emisjonen innebærer en økning i antall aksjer, og dette demper dermed effektene av de oppjusterte estimatene».

DNB hever dermed kursmålet til 37 kroner fra tidligere 35 og gjentar holdanbefalingen.