Agilyx foreslår nytt styremedlem og vil heve aksjekapitalen

Styret i Agilyx foreslår at Carolyn Clarke erstatter Paolo Cuniberti som nylig trakk seg fra styret, ifølge selskapets innkalling til den årlige generalforsamlingen.

Agilyx meldte 8. april at Cuniberti ønsket å trekke seg fra styret grunnet personlige årsaker, ifølge TDN Direkt.

I tillegg opplyses det i innkallingen et forslag om at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å øke aksjekapitalen i selskapet på nær 15,2 millioner nye aksjer, tilsvarende 20 prosent av totalt utestående aksjer.

«En slik fullmakt vil gi styret den nødvendige fleksibiliteten og muligheten til å handle raskere i forbindelse med fremtidige kapitalinnhentinger», heter det.

Videre foreslår også styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet. Styret forslår at den laveste og høyeste kjøpesummen pr. aksje skal være mellom 0,01 og 50 kroner aksjen, og at styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på 75.340 kroner.

Selskapets aksjekapital er 757.774,88 kroner fordelt på 75.777.488 aksjer, hver pålydende 0,01 kroner.