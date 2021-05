Tre meglerhus og en storbank hever kursmålet etter rekordtall

Norsk Hydro rapporterte mandag et rekordresultat på grunn av høyere råvarepriser, som mer enn veide opp for valutaeffektene. Høye aluminiumspriser bidro til et underliggende resultat på 5.182 millioner kroner i første kvartal, mot 3.810 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det gode resultatet ga derimot ikke en positiv effekt på aksjekursen, som umiddelbart falt fra 56 kroner ved børsåpning tirsdag, til 54,5 kroner. På det laveste var industriaksjen nede i 53,53 kroner intradag, før den tok seg noe opp igjen, og endte på 54,29 kroner ved stengetid i går.

– Jeg har ingen god forklaring på hvorfor aksjekursen faller i dag. Jeg skjønner ikke helt at den er ned så mye, jeg har ikke sett noe som skulle tilsi det av det vi har hørt fra selskapet i dag, sa analytiker Knut Erik Løvstad i Kepler Cheuvreux til TDN Direkt tirsdag.

Oppgang og oppjusteringer

Onsdag morgen stiger aksjen rundt én prosent, til 55 kroner, og den er så langt i år opp cirka 38 prosent. Til tross for tirsdagens kalde skulder fra investorene stopper ikke det flere meglerhus fra å høyne kursmålet etter gårsdagens kvartalsrapport.

Pareto Securities høyner kursmålet til 65 kroner, fra tidligere 60 kroner, med en gjentatt kjøpsanbefaling. Meglerhuset ser med det en oppside på rundt 18 prosent.

Arctic Securities høyner kursmålet 55 kroner, fra tidligere 50, med en hold-anbefaling, mens ABG Sundal Collier skrur opp til 48 kroner, fra tidligere 45, med en salgsanbefaling. DNB Markets gjentar en hold-anbefaling med kursmål 55 kroner, ifølge TDN Direkt.

Storbanken Deutsche Bank hever også kursmålet til 62 kroner, fra tidligere 60, ifølge Reuters.