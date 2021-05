Meglerhus vraker salgsanbefaling etter onsdagens tall

Onsdag morgen presenterte Borregaard sine kvartalstall, noe som endte med en kursoppgang på 1,2 prosent før aksjen sluttet på 184 kroner.

Ifølge Bloomberg oppgraderer SEB-analytiker Truls Engene sin anbefaling på Borregaard fra selg til hold mens kursmålet settes til 175 kroner. Gjennomsnittlig kursmål på Borregaard er ifølge Bloomberg 182,9 kroner.

I løpet av de siste syv månedene har SEB Equities gått ut med en salgsanbefaling, en hold-anbefaling og en kjøpsanbefaling på Borregaard.

Onsdagens tall viste at Borregaard omsatte for 1,42 milliarder kroner og fikk et resultat før skatt på 176 millioner kroner i første kvartal 2021.

– Vi er godt fornøyd med å legge frem et sterkt resultat med forbedringer i alle forretningsområdene, sier Borregaard-sjef Per A. Sørlie i en kommentar.

For en uke siden hevet DNB Markets kursmålet på Borregaard-aksjen fra 165 til 185 kroner samtidig som hold-anbefalingen ble gjentatt.