Knuste forventning

Merkevarekonglomeratet Orkla økte det justerte driftsresultat med 13,5 prosent i første kvartal til 1.297 millioner kroner. På forhånd estimerte analytikerne et driftsresultat på 1.171 millioner kroner, ifølge TDN Direkt.

Konsernets driftsinntekter endte på 11.503 millioner kroner etter flat utvikling sammenlignet med samme periode i fjor. Tallknuserne ventet en topplinje på 11.364 millioner kroner.

Den organiske veksten fra merkevarevirksomheten endte på 0,5 prosent kvartalet, mens den underliggende driftsmarginen utgjorde 9,7 prosent.

– Starten på 2021 for Orklas merkevarevirksomhet har vært svært positiv. Vi oppnådde sterk resultatfremgang og organisk vekst, til tross for at vi møtte sterke sammenligningstall som følge av hamstringen av mat og rengjøringsprodukter i tilsvarende periode i 2020. Koronapandemien preget også dette kvartalet, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i Orkla, og fortsetter:

– Det var god markedsvekst i dagligvare, men fortsatt lavere aktivitet i Out-of Home-sektoren. Fremtidsutsiktene i de fleste av våre hjemmemarkeder ser nå lysere ut. Når nå vaksineringen er i gang, ser vi frem til ytterligere lettelser i smittevernrestriksjoner i tiden fremover.

Satser på oppkjøp

Ifølge kvartalsrapporten var det en særlig god resultatfremgang for Orkla Consumer Investments, i hovedsak knyttet til sterk topplinjevekst i markedet for malerutstyr. Orkla Confectionery & Snacks hadde fremgang grunnet primært høy markedsvekst i dagligvare.

Orkla Food Ingredients hadde også en positiv resultatutvikling, drevet av oppkjøpte selskaper og lavere faste kostnader. Det var tilnærmet flat resultatutvikling i Orkla Care. Orkla Foods opplevde resultatnedgang, hovedsakelig som følge av den betydelige hamstringen som fant sted i mars 2020.

– Oppkjøp vil fortsette å være en viktig del av Orklas vekststrategi fremover og i første kvartal har vi gjennomført flere kjøp for å styrke Orklas posisjon i utvalgte kategorier, kanaler og geografier. Jeg er spesielt glad for at oppkjøpet av det indiske selskapet Eastern Condiments nå er gjennomført. I tillegg vil vi med oppkjøpet av NutraQ ta et nytt og viktig steg inn i et voksende marked for helse og velvære. Oppkjøpet vil tilføre oss en ny salgskanal og spennende vekstmuligheter, sier Semlitsch.

Usikkerhet

I kvartalsrapporten skriver Orkla at det fortsatt er preget av restriksjoner i flere av selskapets markedet, og at det fortsatt er usikkerhet rundt utvikling av kjøpekraft og etterspørsel i mange av markedene Orkla operer i, spesielt i Baltikum og Sentral-Europa.

«Orkla er eksponert mot et bredt utvalg råvarekategorier og det har det siste året vært en kraftig økning i markedsprisene innenfor viktige råvarer som vegetabilske oljer, korn, kjøtt, grønnsaker, meierivarer og emballasje som er forventet å gi kostnadsøkninger for Orklas råvarer fremover», heter det i rapporten.

Selskapet skriver at det er godt rustet til å møte utsiktene fremover, med en sterkt balanse og belåningsgrad på en ganger EBITDA (12 måneders rullerende). Inkluderes oppkjøpet av NutraQ er forholdstallet cirka 1,4.

Orkla (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 11.503 11.507 Driftsresultat 1.297 1.143 Resultat før skatt 1.434 1.152 Resultat etter skatt 1.164 932