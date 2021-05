Norsk Titanium arbeider med 3D-printing av metaller og fortrinnsvis titan.

Selskapet omtales som «teknologisk globalt ledende» i luftfartssektoren og har samarbeid med blant andre Boeing, Airbus, Spirit og Leonardo.

Nå vil selskapet på børs og har søkt om opptak til handel på Euronext Growth. Selskapet ønsker i samme åndedrag å hente opptil 414 millioner kroner gjennom en emisjon.

Emisjonskursen er satt til 10,88 kroner pr. aksje som gir en verdsettelse av selskapet på nær 2,1 milliarder kroner før penger.

Nettoprovenyet vil brukes til vekstmuligheter og generelle selskapsforeliggende.

Flere selskaper har allerede tegnet seg for aksjer i emisjonen:

Norsk Titanium Cayman Ltd. (Aljomaih Group) – aksjer til 41 millioner kroner

NTi Holding AS (Scatec Innovation AS) – aksjer til 41 millioner kroner

Disruptive Innovation Fund, L.P. (Rose Park Advisors) – aksjer til 41 millioner kroner

Johan H. Andresens Ferd har også tegnet seg aksjer til 83 millioner kroner. Avtalen er gjenstand for diverse vilkår.

Aksjene i emisjonen vil også bli gjenstand for en aksjesplitt der én gammel aksje gir 100 nye. Det gjøres for å gjøre aksjene tilgjengelig for en større del av investorene og har ingenting å si på markedsverdien av selskapet.