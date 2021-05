Resultatfremgang for Kongsberg Gruppen

— Resultatene i første kvartal 2021 bekrefter den solide utviklingen vi har sett de siste årene. Vi vokser videre innen forsvar, med god lønnsomhet, og vi ser en positiv resultatutvikling innen maritime, til tross for redusert omsetning knyttet til et generelt utfordrende nybyggingsmarked for fartøy. Vi fortsetter utrullingen av våre digitale løsninger, som vi ser et stort potensial for fremover, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen.

I kvartalet hadde selskapet driftsinntekter på 6,4 milliarder kroner, ned fra 6,7 milliarder for ett år siden. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) økte imidlertid til 883 millioner kroner, fra 643 millioner.

EBITDA-marginen ble dermed på 13,9 prosent mot 9,6 prosent i første kvartal 2020.

(Saken oppdateres)

Kongsberg Gruppen (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 6.364 6.678 Driftsresultat 575 301 Resultat før skatt 529 257 Resultat etter skatt 412 198