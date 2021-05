Får dansk Omega-3-partner

■ Er et privat eierselskap med virksomhet i fem aktive kjerneområder: Shipping, Compact, Oils/Vivo Mega, Salt og Eiendom, samt en finansportefølje som utgjør et sjette forretningsområde under navnet Fortuna.

■ Gruppens forretningsmodell er basert på selvstendige forretningsområder med egne styrer og komplette lederteam, alle samlet under et felles verdigrunnlag og merke

■ Hovedkontor ligger i Bergen, mens det er operative datterselskaper og tilknyttet virksomhet i Norge, Danmark, Australia, Canada, Russland, India, Sør-Afrika, Tunisia, Island og på Færøyene.

■ Gruppen har en samlet omsetning på 1,8 milliarder kroner, en totalbalanse på 6,35 milliarder, omlag 500 arbeidsplasser og nærmere 200 aksjonærer.

■ Medregnet indirekte eierskap kontrollerer Paul-Christian Rieber rett over halvparten av de i alt 420.000 aksjene i selskapet.

■ Styreleder er Camilla Grieg.