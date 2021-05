Lys i enden av en lang tunnel

Til tross for flere kortsiktige soloppganger siden 2014, har riggsektoren stort sett vært et blylodd på grunn av en for høy gjeldsmengde og skuffende etterspørselsbedring.

Ved inngangen til fjoråret så imidlertid utsiktene lysere ut. Selv med et stadig tøffere klimafokus virket det som riggmarkedet hadde startet på en moderat opptur.

Slik gikk det imidlertid ikke. Coronapandemien, med det påfølgende oljeprissjokket, gjorde at oljeselskapene igjen skalket lukene og kuttet investeringsbudsjettene. Som et resultat er riggaktiviteten nå på et lavnivå ikke sett siden årtusenskiftet.

Produktivitet til besvær

Sektoren ble nødt til å ta et oppgjør med seg selv og igangsette en hestekur. De fleste riggselskapene hadde allerede vært gjennom minst én restrukturering før fjoråret, men til tross for det var gjeldsmengden stort sett fortsatt ubehagelig høy.

Selv om markedet viste tegn til bedring, var etterspørselsøkningen i særlig flytermarkedet marginalt opp fra bunnen. Strategier basert på håp om en sterk syklisk aktivitetsbedring har vist seg utdaterte.

I tillegg til substitusjonseffekten fra skiferolje skyldes den jevnt labre etterspørselen blant annet et kraftig hopp i boreproduktivitet. Ytterpunktet er Brasil hvor tiden pr. brønn har falt med rundt 70 prosent relativt til 2013, noe som reduserer riggbehovet i antall.

Akselerert konsolidering

Opprydningen legger også basisen for hvorfor riggsektoren igjen er blitt spennende. Prosessen knyttet til tilbudssidejustering og gjeldsreduksjon, som tidligere ville tatt mange år, ble isteden til en hurtigslankekur.

Eksempelvis Noble, Valaris og Diamond Offshore er alle gjennom eller nærme ferdigstillelse av gjeldssaneringer, der mengden er kuttet til et minimumsnivå og hvor tidligere kreditorer overtar som hovedeiere. Seadrill er nok heller ikke langt bak i løypa.