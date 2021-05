Vil vise frem milliardverdier

På Kongsberg Gruppens kapitalmarkedsdag for fem måneder siden fikk Kongsberg Digital (KDI) mye oppmerksomhet etter at konsernsjef Geir Håøy varslet at selskapet skulle vokse fra rundt 800 millioner i årlige inntekter i 2020 til 3 milliarder kroner i 2024.

KDI ble etablert i 2016 gjennom en konsolidering av de digitale miljøene i Kongsberg Gruppen.

– Vi har gjennom disse årene jobbet med å bygge et fundament for digitale løsninger, med spesiell oppmerksomhet rettet mot det maritim miljøet og energisektoren. Nå har vi et brukbart fundament, tatt avgjørende posisjoner og er klare til finne alternativer for KDI, sa Håøy til Finansavisen etter fredagens kvartalspresentasjon.

Og de alternativene som ble presentert var å gå inn i allianser med industrielle eller finansielle aktører, eller en egen børsnotering. En slik prosess kan synliggjøre store verdier.

Mer robust

KDI kan på mange måter sammenlignes med Akers Cognite, som i fjor høst ble verdsatt til 5,1 milliarder kroner da det amerikanske investeringsselskapet Accel kom inn på eiersiden.

Ideen bak Cognite, som ble etablert året etter KDI, er å samle data fra oljeplattformer, skip, kraftstasjoner og fabrikker slik at selskapene kan bruke dette til å øke effektiviteten, sikkerheten og lønnsomheten.

Til sammenligning sa Håøy følgende om KDI i fjor høst: