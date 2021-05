Kjøper Islands største sjokoladeselskap

– Nói Siríus har en veldig sterk posisjon på Island og passer godt inn i Orklas portefølje av ledende lokale merkevarer. Etter oppkjøpet er Orkla Confectionery & Snacks representert med virksomheter i alle de nordiske landene og Baltikum. Vi ser et potensial for verdiskaping gjennom å bygge videre på Nói Siríus sterke merkevarer på Island og i tillegg utvide produktspekteret. Sjokolade, snacks og godteri er kjernekategorier for Orkla og Island. Selv om markedet er ganske lite er det attraktiv på grunn av høy vekst og høy kjøpekraft i befolkningen, sier Berg.

Får norsk sjef

Over 70 prosent av Nói Siríus’ omsetning kommer fra hjemmemarkedet. Virksomheten distribuerer også enkelte sterke globale merkevarer innen sjokolade-, snacks- og frokostprodukter.

Selskapet ble etablert i 1920 og har cirka 120 ansatte med hovedkontor i Reykjavik. Etter 31 år i sjefsstolen har Finnur Geirsson, som også er en av eierne av virksomheten, uttrykt et ønske om å tre til side, noe som vil skje den 1. august.

Inn kommer Lasse Ruud-Hansen som ny adm. direktør. Han er tidligere investeringsdirektør i Orkla Consumer & Financial Investements, og skal flytte til Sagaøya.

– Det blir en veldig spennende utfordring. Jeg har sjekket ut at det er skiløyper på Island, så familien får utnyttet den islandske naturen til det fulle når vi kommer frem, sier han.

Store ambisjoner

– Hvor store er vekstambisjonene?



– Vi har ikke satt noe konkret vekstmål, men ambisjonene er store. Vi ser muligheter for å videreutvikle og styrke Nói Siríus’ kjernevirksomhet ytterligere, og i tillegg ser at vi Nói Siríus kan være en plattform for å vokse andre Orkla kategorier på Island. Det kan også være aktuelt å se på eksport av Nói Siríus’ produkter til andre markeder, sier Ruud-Hansen.

– Er det et innvannende oppkjøp?



– Det kommer til å bli det. Selskapet har blitt påvirket av coronapandemien, siden turismen har falt kraftig. Men på sikt tror jeg både topp- og bunnlinje vil øke kraftig, sier han.

Orkla Food Ingredients har allerede virksomhet på Island gjennom det deleide selskapet Dragsbæk, med selskaper som Kjarnavörur, Gæðabakstur, and Nonni litli.

I tillegg selges flere av Orklas merkevarer som Toro, Grandiosa, KiMs, OLW og Jordan på Island gjennom distributører. Samlet sett omsatte Orklas islandske virksomheter for 400 millioner kroner i fjor.