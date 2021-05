Må vente på utbytte

Forberedelsene til byggingen av en serie skip for Marad – U.S. Department of Transportations Maritime Administration – gjør at Philly Shipyard nå taper på driften. Inntektene øker imidlertid vesentlig, viser kvartalsregnskapet som kom torsdag. Og de vil skyte ytterligere fart fra andre halvår.

Men noen nye utbytter kan ikke eierne med Aker Capital i spissen regne med på en god stund. Av kvartalsrapporten fremgår det at førsteprioriteten inntil videre er å bevare en sterk balanse.

Nye, aksjonærvennlige tiltak som tilbakekjøp av aksjer og betaling av utbytte blir ikke aktuelle før etter at det tredje Marad-skipet leveres.

I tidlig handel på Oslo Børs torsdag falt aksjen fem prosent til 60,80 kroner, som priser verftsselskapet til 765 millioner kroner.

Opplæringssskip

Philly Shipyard hadde driftsinntekter på 20,7 millioner dollar i første kvartal, mot 7,5 millioner dollar i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (ebitda) endte på minus 4,8 millioner dollar, mot minus 5,8 millioner for ett år siden.

Verftet har fått bestilling på fire såkalte NSMV-skip (National Security Multi-Mission Vessel) for vel 1,2 milliarder dollar. De skal ferdigstilles i perioden frem til 2024.

Nybyggene skal erstatte gamle opplæringsskip som brukes ved Maine Maritime Academy og Texas A&M Maritime Academy. Selskapets ordrereserve ved utgangen av kvartalet utgjorde 1,17 milliarder dollar.

Tilsammen planlegger amerikanske myndigheter en serie på fem søsterfartøyer, men det siste er ennå ikke tildelt.

Øker til 1.200 ansatte

Inntektene i perioden januar–mars kommer fra progresjonen med de første fire NSMV-fartøyene pluss reparasjons- og vedlikeholdsarbeider på det amerikanske marinefartøyet «Charlton» og to designstudier for den amerikanske marinen.

Philly, som har drevet på sparebluss en god stund, skal være tilbake i normal drift i løpet av andre halvår 2021. Med kapasiteten fullt utnyttet vil verftet sysselsette cirka 1.200 ansatte.

Philly Shipyard (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 20,7 7,5 Driftsresultat -6,2 -7,5 Resultat før skatt -6,1 -7,6 Resultat etter skatt -5,1 7,4