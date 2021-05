I rute mot milliardmålet

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Volue økte driftsinntektene til 256 millioner kroner i årets første kvartal, fra 227 millioner i fjor. Driftsresultatet gikk svakt ned til 21 millioner kroner, fra 24 millioner i 2020.

Resultatet før skatt gikk også noe ned, til 21 millioner kroner fra fjorårets 27 millioner. Samtidig steg justert EBITDA til 52 millioner, fra 40 millioner i fjor. Dee gjentagende inntektene utgjorde 64 prosent.

Selskapet er i rute for å oppnå to milliarder kroner i omsetning innen 2025, og det forventer at inntektene vil overstige én milliard kroner i år.

I 2025 er målet en justert EBITDA-margin på 30 prosent, økning av SaaS-inntektene til 50 prosent, mot 19 prosent i dag, og å øke de gjentagende inntektene til 80 prosent.

– Volue fortsetter å levere på vår vekst- og ekspansjonsstrategi. Vi ser en sterk utvikling med å bygge en kontinuerlig økt tilbakevendende omsetningsbase, hvor SaaS-transformasjonen av selskapet utvikler seg godt, sier Volue-sjef Trond Straume i en kommentar.

Onsdag ettermiddag ble Volue utsatt for et cyberangrep. Tiltak for å begrense skaden ble iverksatt umiddelbart, og foreløpig ser det kun ut til å være begrenset innvirkning på front-end kundeplattformer.