Klar for Pakistan

Prosjektet er i regi av K-Electric, og er fordelt på tre anlegg: I Vinder, Uthal og Bela, med 50 megawatt hver.

Norsk Solar er blitt prekvalifisert til alle de tre prosjektene i Baluchistan-regionen i Pakistan. Utbyggingen er altså på 150 megawatt til sammen.

Det går frem av en melding fra selskapet.

Norsk Solar beskriver seg selv som en fullintegrert, uavhengig tilbyder av solkraft. Selskapet konsentrerer seg om fremvoksende markeder og næringslivskunder, i tillegg til kunder i kraftbransjen.

Prekvalifiseringen i Pakistan åpner for en utvidelse av selskapets tilstedeværelse i landet, der det allerede eier og driver et 50 megawatt-anlegg i Gharo-regionen, skriver selskapet i meldingen.

– Nå som vi er blitt kvalifisert for et av Pakistans største solprosjekter, bekrefter det at vi er i stand til å konkurrere på det høyeste nivået i den globale solindustrien, uttaler adm. direktør Øyvind L. Vesterdal.