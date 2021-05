AFK løftes av strømprisen

– Vi får god drahjelp av strømprisene. Etter bare tre måneder har inntektene fra kraftproduksjonen vår allerede passert de samlede inntektene for hele 2020. Og prisene ser ut til å holde seg på et bra nivå fremover, sier konsernsjef Ørjan Svanevik til Finansavisen.

AFK Hydropower hadde inntekter på 75 millioner kroner, opp fra 27 millioner kroer på samme tid i fjor, og leverte et driftsresultat på 54 millioner kroner, mot bare 7 millioner i første kvartal 2020.

Betydelige finansinntekter

Arendals Fossekompani (AFK) har spunnet av Volue og Tekna. 11,8 prosent av aksjekapitalen i Volue ble solgt for 991 millioner kroner. Selskapet har også kvittet seg med aksjene i Victoria Eiendom og Eiendomsspar for 829 millioner kroner.

– Våre noterte selskaper Volue og Tekna leverer sterke tall og er på rett vei mot sine ambisiøse målsettinger, samtidig som resten av konsernet leverer godt, sier Svanevik.

Driftsresultatet i tremånedersperioden januar-mars økte fra 34 millioner kroner i fjor til 83 millioner kroner i år.

Om utsiktene sier Svanevik:

– Å være spåmann etter bare tre måneder av året er risky, men vi bygger stein på stein for at AFK også fremover skal ha skapt betydelig vekst og verdier for våre aksjonærer.

Aksjonærene mottar et utbytte på 30 kroner pr. aksje i mai.