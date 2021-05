Kraftig hopp i Aker-verdiene

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00

Det ble enda et godt kvartal for Kjell Inge Røkkes investeringsselskap Aker.

Den verdijusterte egenkapitalen (NAV) steg fra 53,4 til til 62,2 milliarder kroner i kvartalet - en oppgang på 17 prosent. Verdiene gjorde også et kraftig hopp i foregående kvartal.

Oppgangen var hovedsakelig drevet av verdiøkning i Aker BP som følge av høyere oljepris, men også av Akers fornybarsatsing Aker Horizons.

GRUNN TIL Å SMILE FOR FØRSTE KVARTAL: Konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker foran Kjell Inge Røkke. Foto: Ivan Kverme

- Veksten er både et resultat av at den globale etterspørselen etter energi fortsetter å øke og at oljeprisen tar seg opp igjen etter tumultene i 2020, i tillegg til et økt skifte mot nye energisegmenter, som hydrogen, offshore vind og solenergi. Aker er godt posisjonert til å dra fordeler av disse energitrendene, og både Aker BP og Aker Horizons er viktige for vår videre vekst og posisjon i energiproduksjonen, sa Aker-sjef Øyvind Eriksen på en presentasjon fredag.

Aker-verdiene tilsvarer 838 kroner pr. aksje, opp fra 718 kroner i forrige kvartal. Samtidig steg Aker-kursen 17 prosent til 654,50 kroner i kvartalet. Aksjen har imidlertid falt tilbake etter dette og blir handlet til rundt 630 kroner fredag.

Verdien av Akers industrielle portefølje steg med 9,5 milliarder kroner til 66,3 milliarder, mens verdien av de finansielle investeringene steg med 0,7 milliarder og endte på 7,9 milliarder kroner.

Akers industrielle portefølje (mill.kr) Investering Eierandel (%) Verdi pr. 1.kv/21 Verdi pr. 4.kv/20 Aker BP 40,0 34.975 31.143 Aker BioMarine 77,8 6.677 8.006 Aker Horizon 79,9 14.671 7.591 Ocean Yield 61,7 3.177 2.869 Cognite 60,7 2.816 2.816 Aker Solutions 33,3 2.410 2.699 Aker Energy 50,8 957 957 Akastor 36,7 609 712 Industrielle investeringer . 66.293 56.793

Aker opplyser i kvartalsrapporten at selskapet hadde likviditetsreserver på 2,9 milliarder kroner ved utgangen av første kvartal, ned fra 4,3 milliarder kvartalet før.

Aktivt kvartal

Det har skjedd mye i Akers fornybarsatsing i første kvartal. Aker Horizons ble etablert i fjor, og i februar ble det hentet penger og selskapet ble notert på børs.

I løpet av kvartalet hentet også Aker Horizons penger til Aker Clean Hydrogen og tok selskapet på børs. Videre kjøpte Aker Horizons blant annet 75 prosent av Mainstream Renewable Power og Rainpower. Det ble også inngått avtaler med Statkraft om å utvikle vindkraft på norsk sokkel og med Yara om en ammoniakkfabrikk.

Mens aksjekursene i Aker Horizons fornybarselskaper, som Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture, gikk i taket tidligere i år, har interessen for slike aksjer avtatt.

Aker Horizons-aksjen har selv ikke vært noen opptur for aksjonærene som kjøpte seg inn i starten, til tross for en god start. Før noteringen ble det gjort en emisjon til 35 kroner pr. aksje, og i midten av februar ble aksjen handlet så høyt om 55 kroner. Nå er aksjen imidlertid nesten på sitt laveste, på drøyt 26 kroner.

Aker-verdiene (Mill.kr) Verdi pr. 1.kv/21 Verdi pr. 4.kv/20 Industrielle eiendeler 66.293 56.793 Finansielle investeringer 7.914 7.153 Rentebærende gjeld -11.791 -10.351 Ikke-rentebærende gjeld -186 -240 Netto verdijustert egenkapital (NAV) 62.230 53.353 NAV pr. aksje 838 718