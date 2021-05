Populær emballasje – toppsjef lot seg vanne ut

Ved stengetid torsdag varslet Bewi om en rettet emisjon på opptil 250 millioner kroner for å finansiere oppkjøpet av 54,21 prosent-andelen av polske Izoblok.

I en børsmelding drøyt seks timer senere kunne emballasjeselskapet opplyse om at emisjonen var fullført.

Emisjonen var todelt. Drøyt 8,8 millioner nye aksjer ble utstedt til kurs 28,30 kroner, altså tilsvarende et proveny på 200 millioner kroner. I tillegg ble 1,76 millioner aksjer utstedt til samme kurs etter et nedsalg av Verdane Funds, som dermed cashet inn 50 millioner kroner.

Toppsjefen vannes litt ut

Hovedaksjonær Frøya Invest, nærstående til toppsjef Christian Bekken, hadde forpliktet seg til en deltakelse som skulle forsvare eierandelen på 55,32 prosent, men har etter høy etterspørsel fra nye investorer – og et ønske om å øke den frie flyten av aksjer i selskapet – gått med på å redusere eierandelen til 54,35 prosent.

Etter tildeling av nesten 2,4 millioner nye aksjer i emisjonen, har Frøya Invest kommet opp i over 84,5 millioner aksjer, ifølge en separat børsmelding.

Tredje største aksjonær Kverva Industrier har tegnet «pro rata» og beholder sin eierandel på 9,84 prosent.

Styremedlem reduserte

Nedsalget i Verdane Funds, nærstående til styremedlem Per Rosenmüller Nordlander, fordeler seg med 836.000 aksjer i Verdane SKULD 1 AS og 931.000 aksjer i Verdane ETF III SPV K/S. Det vil si at Verdane Funds har redusert sin eierandel fra 15,16 til 13,34 prosent eierandel.

I tillegg til å finansiere Izoblok-kjøpet ønsker Bewi med emisjonen å «styrke sin finansielle fleksibilitet» med tanke på nye oppkjøp.