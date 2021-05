Gode nyheter fra Kina sender aksjen opp – DNB Markets anbefaler kjøp

I en rapport mandag morgen skriver DNB Markets at høy etterspørsel etter stål i Kina skal være grunnen til et solid løft i jernmalmprisene, noe som får mye oppmerksomhet i markedene. Jernmalmkontrakter handlet i Asia mandag er opp 6-10 prosent i forhold fredagens priser.

Meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling på Rana Gruber og et kursmål på 95 kroner. Kort tid etter at mandagens handel tok til omsettes aksjen for 79,10 kroner, opp 6,7 prosent.

«På våre estimater er selskapet basert på fredagens sluttkurs og med de aktuelle spotprisene verdsatt med en teoretisk 12-måneders løpende P/E 1.85x. Vi forutsetter da at spotprisen er uendret de neste 12 måneder. Denne forutsetningen er lite sannsynlig og vi venter fortsatt volatile priser fremover», skriver DNB Markets i en rapport.

I tillegg til stigende spotpriser ser analytikerne også at futures på jernmalm stiger. Mens spotprisen i øyeblikket ligger på rundt 220 dollar pr. tonn har prisen for leveranser i 2023 steget fra rundt 80 dollar pr. tonn til 140 dollar pr. tonn.

«Operativ gearing i Rana Gruber er slik vi ser det høy og differansen fra 80 dollar til 140 dollar pr. tonn impliserer at EPS 2023 på våre estimater ville bevege seg fra rundt NOK 0 pr aksje til rundt NOK 20 pr. aksje», skriver DNB Markets.