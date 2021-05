Halv milliard kroner har stått på vent siden 2013

Det gjenstår altså 285 millioner kroner av beløpet Stortinget ga sitt tilsagn til.

ÅPNER FOR PRIVAT SAMARBEID: Næringsminister Iselin Nybø.

Kan starte fond selv

Ifølge Landbruks- og matdepartementet har det vært et ønske fra Stortinget og regjeringen å legge til rette for at mer av midlene investeres.

I 2016 ble det derfor åpnet for investeringer i mer modne bedrifter under mandatet, og i 2018 etablerte Investinor et samarbeid med kapital fra skogmandatet og aktører i skognæringen på inntil 50 millioner kroner for å øke investeringsaktiviteten. Det er gjort tre investeringer innenfor samarbeidet hvor Investinor forvalter investeringene.

Investinor blir kontaktet av private aktører som ønsker å inngå samarbeid om fond innenfor skogmandatet.

Nå åpner altså regjeringen vil for at Investinors midler til skog- og trenæringene skal kunne inngå i felles fond med private aktører. I tillegg skal Investinor kunne forvalte midlene hvis det ikke finnes egnede private forvaltere.

Forutsetningen er at samarbeidet kan realiseres innenfor trygge statsstøtterettslige rammer.

Investinors formål er å bidra til økt verdiskaping gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer.

Investeringene skal være i form av aksjer eller ansvarlige lån og skal foretas på kommersielt grunnlag og på like vilkår som private investorer.

– Tilgang på kapital er avgjørende

– Skogene våre er det grønne skiftet i praksis. Skogen er derfor én av våre viktigste ressurser i fremtidens nærings- og klimapolitikk, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Hun mener endringen vil kunne legge til rette for økte investeringer i norsk treindustri som en viktig og bærekraftig næring for fremtiden.

– De seneste årene har vi sett flere spennende satsinger i norsk treindustri, og jeg håper det vi gjør nå kan utløse enda mer. Tilgang på kapital til konkurransedyktige betingelser er avgjørende for nye satsinger i skog- og trenæringen, mener hun.