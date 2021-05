Fortsatt rødt for REC

REC Silicon økte i første kvartal inntektene til 28,1 millioner dollar, opp fra 24,7 millioner i samme periode i fjor.

EBITDA endte på 4,0 millioner dollar, mot 1,9 millioner i første kvartal 2020.

Ved utgangen av kvartalet hadde REC en kontantbeholdning på 131,5 millioner dollar, sammenlignet med 134,9 millioner dollar ved årsskiftet.

REC produserte i første kvartal 293 tonn polysilisium, mens salgsvolumet av polysilisium i perioden var på 274 tonn.

Salgsvolumet av silangass var i samme kvartal på 781 tonn, ned fra 881 tonn kvartalet før.

– Etterspørselen etter polysilisium og silangass har styrket seg de siste kvartalene, og vi forventer at denne trenden vil fortsette. Begrenset fraktmuligheter over Stillehavet har skapt noen problemer med å oppfylle ordrer, men vi er sikre på at det gradvis løser seg, sier REC-sjef Tore Torvund i en kommentar.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00

Rec Silicon (Mill. USD) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 28,1 24,7 Driftsresultat -3,2 -10,8 Resultat før skatt -8,6 -10,6 Resultat etter skatt -8,6 -10,6