Rekordhøye jernmalmpriser sørget for å doble topplinjen for Rana Gruber i første kvartal 2021 – og vel så det. Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 345,2 millioner kroner, mer enn en tredobling fra samme periode i fjor.

Styret har erklært et kvartalsvis utbytte på 2,90 kroner, tilsvarende 70 prosent av nettoresultatet og dermed øverst i det målintervallet på 50-70 prosent av resultatet.

– Det har sannelig vært et kvartal av milepæler for selskapet. Først og fremst har vi sørget for trygghet for våre ansatte gjennom pandemien. Samtidig har vi levert det beste kvartalsresultatet i selskapets historie, drevet av all-time high-priser på jernmalm, sier toppsjef Gunnar Moe i en kommentar.

Prisdobling

Rana Gruber produserte i løpet av første kvartal 411.000 tonn jernmalmkonsentrat, fem prosent mer enn i samme periode i fjor. Selskapet realiserte hematittpriser på i snitt 1.267 kroner pr. tonn, mot 623 kroner tonnet i første kvartal 2020.

– Prisene har økt grunnet begrensninger på tilbudssiden – særlig for jernmalm av høy kvalitet, kombinert med en oppskalering av infrastrukturprosjekter verden over for å stimulere økonomien post corona, fortsetter Moe.

Toppsjefen opplyser at selskapet har lansert tre strategiske prosjekter de neste 3-5 årene, inklusive økning av jernmalminnholdet i produksjonen, utvidelse av magnetittproduksjonen og reduksjon av CO2-utslipp. Målet for sistnevnte er å redusere utslippene til null innen 2025, gjennom elektrifisering av gruveutstyr og mer bærekraftige forsyningskjeder.

Rapporten her.