Grønt industriselskap sikrer titalls millioner i prosjektstøtte

Industriselskapet Vow har fått bekreftet et tilskudd fra Enova på 80,7 millioner kroner for selskapets prosjekt med industriell produksjon av biokull for metallindustrien på Follum utenfor Hønefoss, ifølge en melding fra selskapet.

Tilskuddet er et viktig skritt mot den endelig investeringsbeslutningen for prosjektet.

Anlegget på Follum vil bli eid og drevet av Vow Green Metals, som er et heleid datterselskap av Vow. Morselskapet skal stå for designet og byggingen av anlegget, og det skal også levere prosessutstyret. Det vil gi mer enn 200 millioner kroner i ordrereserve til Vow, som konverteres til inntekter over de neste 12-18 månedene.

Selskapet hentet i slutten av mars penger til den innledende finansieringen av Green Metals, og det er planlagt en fisjon med påfølgende notering, som mest sannsynlig vil finner sted før sommeren. Som en del av planen har Vow allerede gitt 150 millioner kroner i finansiering til Green Metals.