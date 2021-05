Cambi signerer amerikansk intensjonsavtale

Industriselskapet Cambi har signert en intensjonsavtale med Charlotte Water, en avdeling i City of Charlotte, North Carolina i USA. Avtalen omfatter et forhåndsvalg av Cambis termiske hydrolyseprosess (THP) og tilhørende utstyr for McAlpine Creek Wastewater Management Facility, ifølge en melding fra selskapet sent torsdag kveld.

Prosjektet skal bidra til City of Charlottes mål om å bli karbonnøytral innen 2050.

Tidspunktet for levering avhenger av tildelingen av en totalentreprenør.

Torsdag sikret også selskapet sin fjerde kontrakt i Polen.