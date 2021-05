Nærstående selskap til styreleder Stein Erik Hagen, Canica AS, har torsdag kjøpt 5,8 millioner aksjer i Orkla fra Stein Erik Hagen AS, et annet nærstående selskap til Stein Erik Hagen, går det frem av en børsmelding.

Transaksjonen er gjort til kurs 84,30 kroner (dagens sluttkurs) og beløper seg dermed til totalt 489 millioner kroner.

Stein Erik Hagen med nærståendes totalbeholdning av Orkla-aksjer er uendret på 250.386.000 aksjer, tilsvarende 25,003 prosent av aksjekapitalen i selskapet.