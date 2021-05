Tapene fortsetter for dansk Euronext Growth-kandidat

Det danske vindselskapet Zitons driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) førte til et tap på 8,1 millioner kroner i første kvartal av 2021. Dette var likevel en forbedring i forhold til første kvartal i 2020 hvor selskapet hadde en negativ EBITDA på 16,2 millioner kroner. Hovedgrunnen til det reduserte tapet var økte driftsinntekter for servicebåtene J/U WIND og J/U WIND PIONEER. Reduksjonen i tapet ble dempet av nedgangen i driftsinntekter for båten J/U WIND ENTERPRISE, som følge av at den var tørrdokket de to første av årets måneder.

Selskapets guiding for 2021 er uendret. EBITDA er forventet å ligge et sted mellom 20 til 25 millioner euro. Kontantstrømmen fra driften ventes å ligge mellom 18 til 23 millioner euro. Dette er som følge av en sterk reduksjon av arbeidende kapital mot slutten av 2020. Den reduksjonen forventes ikke å gjenta seg mot slutten av 2021.

I fjor høst startet selskapet jakten på om lag 1,1 milliarder kroner i forkant av en notering på Euronext Growth . En jakt som foreløpig ikke ser ut til å ha båret frukter, til tross for at adm. direktør Thorsten Jalk den gang håpet å komme i mål i løpet av en måned.