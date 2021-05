Yara endrer nitrat-pris

Yara International har satt den nye sesongprisen i Tyskland og Benelux for nitratproduktet YaraBela NITROMAG (CAN) til 255 euro pr. tonn bulk cif. Prisendringen har umiddelbar effekt og gjelder for juni-leveringer, opplyser Yara i en melding fredag.

Det skriver TDN Direkt fredag.

Til sammenligning ble sesongprisen for produktet satt til 175 euro tonnet i mai 2020.

Videre opplyser Yara fredag at prisen for produktet YaraBela Sulfan i Tyskland er satt til 265,5 pr. tonn cif bulk, mens det for Benelux-landene er satt til 267 euro tonnet cif bulk.

Oppdatert pris på YaraBela EXTRAN 33,5 i Frankrike oppgis til 325 euro pr tonn bulk cpt, mot forrige pris på 305 euro pr. tonn cpt.